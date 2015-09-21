nataliiav93

Наталия nataliiav93

 
30 летУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественный и грамотный контент в краткие строки.

Вихоть Наталия Петровна

Дата рождения: 2 марта 1993

Место жительства: Львов, Украина

email: [email protected]

skype: nataliiav93

Цель: контент-менеджер

Опыт роботы:

• Интернет-проект «Сотмаркет» (март - июнь 2014)

Контент-менеджер: копирай, рерайт описаний товаров; обработка графических данных; наполнения сайта контентом, обработка контента.

• Колл-центр «Eva CC» (сентябрь – декабрь 2013)

Оператор: консультация клиентов, привлечения новых клиентов, продаж услуг, оформление заказов.

• Парк развлечений «Galveston Island Historic Pleasure Pier» (май-август 2013, TX,USA)

Райд оператор: управление аттракционами, поддержка безопасности, консультация и поддержка разговоров с гостями парка.

Образование: сентябрь 2010 – июнь 2014 Львовский Институт банковского дела Национального Университета банковского дела Нацыонального банка Украины

Специальность – банковское дело

Знание языков: английский, свободно.

Персональные навыки и знания: Windows, MC Office, Internet – опытный пользователь, опыт продаж, опыт работы в CRM.

Личные качества: ответственная, пунктуальная, креативная, внимательная, способна учиться в короткие сроки.