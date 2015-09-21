Вихоть Наталия Петровна
Дата рождения: 2 марта 1993
Место жительства: Львов, Украина
email: [email protected]
skype: nataliiav93
Цель: контент-менеджер
Опыт роботы:
• Интернет-проект «Сотмаркет» (март - июнь 2014)
Контент-менеджер: копирай, рерайт описаний товаров; обработка графических данных; наполнения сайта контентом, обработка контента.
• Колл-центр «Eva CC» (сентябрь – декабрь 2013)
Оператор: консультация клиентов, привлечения новых клиентов, продаж услуг, оформление заказов.
• Парк развлечений «Galveston Island Historic Pleasure Pier» (май-август 2013, TX,USA)
Райд оператор: управление аттракционами, поддержка безопасности, консультация и поддержка разговоров с гостями парка.
Образование: сентябрь 2010 – июнь 2014 Львовский Институт банковского дела Национального Университета банковского дела Нацыонального банка Украины
Специальность – банковское дело
Знание языков: английский, свободно.
Персональные навыки и знания: Windows, MC Office, Internet – опытный пользователь, опыт продаж, опыт работы в CRM.
Личные качества: ответственная, пунктуальная, креативная, внимательная, способна учиться в короткие сроки.