Наталия Владимировна Мороз

Год рождения: 1969 (39 лет)

Тел.: 8 (093) 440-70-30

Образование:

ОГХУ им. М.Б. Грекова

(дата окончания 01.07.03)

Специальность: художник-оформитель.

Дополнительное образование:

Учебный центр «Дизайн – класс». Дата выпуска 31.03.04

Курс - «Дизайнер рекламной продукции» (360 учебных часов, 4 месяца).

Получены знания и навыки:

- Corel DRAW

- Adobe Photoshop,

- композиция;

- цветоведение,

- шрифты,

- история стилей,

- психология рекламы.

Опыт работы:

Общий опыт работы художником – оформителем около 12 лет,

дизайнером – 4 года.

РА «Art Graphic Service» (5.05.04 – 8.04.06), на должности дизайнера.

Профессиональные навыки и умения, приобретенные за 2 года работы:

1) умение ясно определить поставленную задачу:

2) генерирование идей;

3) свободное владение Corel DRAW, Adobe Photoshop

4) предпечатная подготовка.

Сити-лайты, бэк-лайты.

Издательство журнала «Модный Мандарин», «Свадебный журнал» –

шеф-дизайнер (май 2006 – январь 2007).

Профессиональные навыки и умения, приобретенные во время работы в издательстве:

1) верстка в In Design

2) к ранее освоенным графическим пакетам – свободное владение Adobe Illustrator.

«JUST Married» (журнал для молодоженов), «Туризм», «Зол. коллекция» – ведущий дизайнер (январь 2007 – май 2008).

Частная работа с видеооператором – видеомонтажер (с мая 2008- по сей день).

Профессиональные навыки и умения, приобретенные во время работы в студии:

1) работа с видеоматериалом

2) работа со звуком

3) к ранее освоенным графическим пакетам – свободное владение Adobe Premier 6.5.

Последнее место работы:

Издательский Дом «Золотая коллекция», журнал «JUST MARRIED».

Частная работа с видеооператором.

Из личных качеств:

1) большой творческий потенциал;

2) работоспособность;

3) настойчивость в достижении поставленной задачи;

4) легко адаптируюсь в новом коллективе;

5) пунктуальная, ответственная;

6) в меру развита самокритика;

7) легко обучаюсь;

8) креативность мышления.

Цель: Реализация творческого потенциала, приобретённых навыков и умений для достижения позитивного результата.

Заработная плата: от 600 $