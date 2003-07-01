Наталия Владимировна Мороз
Год рождения: 1969 (39 лет)
Тел.: 8 (093) 440-70-30
Образование:
ОГХУ им. М.Б. Грекова
(дата окончания 01.07.03)
Специальность: художник-оформитель.
Дополнительное образование:
Учебный центр «Дизайн – класс». Дата выпуска 31.03.04
Курс - «Дизайнер рекламной продукции» (360 учебных часов, 4 месяца).
Получены знания и навыки:
- Corel DRAW
- Adobe Photoshop,
- композиция;
- цветоведение,
- шрифты,
- история стилей,
- психология рекламы.
Опыт работы:
Общий опыт работы художником – оформителем около 12 лет,
дизайнером – 4 года.
РА «Art Graphic Service» (5.05.04 – 8.04.06), на должности дизайнера.
Профессиональные навыки и умения, приобретенные за 2 года работы:
1) умение ясно определить поставленную задачу:
2) генерирование идей;
3) свободное владение Corel DRAW, Adobe Photoshop
4) предпечатная подготовка.
Сити-лайты, бэк-лайты.
Издательство журнала «Модный Мандарин», «Свадебный журнал» –
шеф-дизайнер (май 2006 – январь 2007).
Профессиональные навыки и умения, приобретенные во время работы в издательстве:
1) верстка в In Design
2) к ранее освоенным графическим пакетам – свободное владение Adobe Illustrator.
«JUST Married» (журнал для молодоженов), «Туризм», «Зол. коллекция» – ведущий дизайнер (январь 2007 – май 2008).
Частная работа с видеооператором – видеомонтажер (с мая 2008- по сей день).
Профессиональные навыки и умения, приобретенные во время работы в студии:
1) работа с видеоматериалом
2) работа со звуком
3) к ранее освоенным графическим пакетам – свободное владение Adobe Premier 6.5.
Последнее место работы:
Издательский Дом «Золотая коллекция», журнал «JUST MARRIED».
Частная работа с видеооператором.
Из личных качеств:
1) большой творческий потенциал;
2) работоспособность;
3) настойчивость в достижении поставленной задачи;
4) легко адаптируюсь в новом коллективе;
5) пунктуальная, ответственная;
6) в меру развита самокритика;
7) легко обучаюсь;
8) креативность мышления.
Цель: Реализация творческого потенциала, приобретённых навыков и умений для достижения позитивного результата.
Заработная плата: от 600 $