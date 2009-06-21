natalinka_n

Журналист, копирайтер, переводчик с английского.

Большой опыт работы журналистом, PR-менеджером в сфере энергетики, политики, бизнеса, социологии, гражданских инициатив. Опыт написания и перевода, редактирования текстов в самых различных сферах. Не пользуюсь электронными переводчиками и программами для рерайта текстов. Пишу и перевожу только сама скрупулезно, вдумчиво, творчески с использованием специальной литературы и словарей. Это гарантирует уникальность и свежесть текстов, достоверность переводов.

ОПЫТ РАБОТЫ

Ноябрь 2008 - настоящее время - в декрете, фрилансер

Март 2006 – настоящее время ЗАО «СибКОТЭС» (инжиниринг в энергетике) • Новосибирск

PR-менеджер → руководитель сектора PR в отделе маркетинга и продаж (в подчинении 3 человека, и около 5 человек на аутсорсинге)

• Обновление структуры и дизайна вебсайта (дважды), наполнение и поддержание (www.cotes.ru).

• Разработка и реализация годовых PR-планов компании, оценка эффективности PR-деятельности; участие в разработке и реализации маркетинговой стратегии.

• Составление плана и подготовка участия компании в российских и зарубежных отраслевых выставках, конференциях; работа на стенде.

• Подготовка презентационной и сувенирной продукции на английском и русском языке (буклеты, листовки, CD-презентации, пресс-папки, видеофильмы и видеоролики, необычные подарки и сувениры, стенды и плакаты).

• Размещение наружной рекламы.

• Подготовка выступлений, презентаций руководителей компании.

• Поздравление партнеров компании с различными праздниками и событиями (написание поздравительных адресов, электронных и печатных открыток).

• Исследование рынка специализированных и деловых СМИ в регионах присутствия компании в России и за рубежом.

• Еженедельный мониторинг рынка и упоминаний компании в СМИ.

• Установление и поддержание дружественных отношений со СМИ, оперативное реагирование на запросы журналистов, написание статей, предоставление комментариев, регулярная рассылка пресс-релизов (о деятельности головного офиса и 6 филиалов).

• Составление и реализация медиапланов, организация и проведение брифингов и пресс-конференций. Обеспечение и контроль контактов сотрудников компании с журналистами.

• Разработка и наполнение внутреннего сайта компании, продвижение его внутри компании (600 сотрудников в головном офисе и 6 филиалах).

• Выпуск и распространение корпоративной газеты (планирование номера, распределение заданий, написание и редактирование материалов).

• Планирование и проведение внутрикорпоративных мероприятий (ежегодные встречи руководства с сотрудниками, спортивные выезды, корпоративные праздники, конкурсы).

Результаты:

• Увеличение количества публикаций и упоминаний компании в СМИ по сравнению с 2004 годом в 12,5 раз.

• Снижение средней цены за публикацию в 4 раза.

• Упорядочивание архивной информации, увеличение скорости обработки запросов журналистов.

• Увеличение посещаемости внешнего сайта www.cotes.ru.

• Запуск внутреннего сайта (интранета).

Август 2004 – Март 2005 Городской Совет Новосибирска • Новосибирск

главный специалист пресс-центра → ведущий специалист пресс-центра → помощник председателя городского Совета по взаимодействию со СМИ

• Создание сайта www.boltenko.ru: разработка концепции и структуры сайта, написание технического задания, наполнение информацией и поддержание сайта.

• Написание выступлений, поздравлений, докладов, лекций, создание презентаций для председателя и депутатов городского Совета.

• Сопровождение председателя городского Совета во время публичных выступлений, фотосъемка.

• Обеспечение контактов председателя городского Совета со СМИ.

• Установление и поддержание дружественных отношений с журналистами, оперативное реагирование на запросы журналистов, предложение своих тем и материалов, редактирование журналистских текстов.

• Составление и реализация медиапланов. Планирование и подготовка интервью, брифингов, пресс-конференций с председателем и депутатами городского Совета. Написание и рассылка пресс-релизов.

• Организация профессиональных фотосессий, ведение фотоархива председателя городского Совета, предоставление журналистам фотографий для публикации.

• Исследование рынка СМИ, составление и пополнение базы контактов со СМИ.

• Мониторинг упоминаний председателя городского Совета в СМИ, ведение архива упоминаний в электронном и печатном виде.

• Выполнение оперативных заданий председателя городского Совета, в том числе и на округе.

• Активное участие в избирательной кампании Надежды Болтенко на выборах депутатов городского Совета в марте-апреле 2005 года.

Результаты:

• Победа Надежды Болтенко на выборах в городской Совет Новосибирска 3 апреля 2005 года

• Увеличение упоминаемости Надежды Болтенко в СМИ в среднем в 5 раз (на основании ежемесячного мониторинга СМИ Информационно-аналитического управления мэрии).

• Запуск сайта www.boltenko.ru и его регулярное обновление.

Октябрь 2002 – Август 2004 ГОО Новосибирская Школа Гражданского Общества • Новосибирск

редактор сайта, переводчик

• Корректировка концепции, внешнего вида и контента существующего сайта (www.nscs.ru), разработка новой структуры, наполнение сайта).

• Написание и редактирование новостей для сайта на русском и английском языках, публикация их на сайте. Публикация на сайте фотографий с мероприятий.

• Письменный перевод (русско-английский) контрактов, договоров, лекций, статей и других материалов, в основном на общественно-политические, политологические и социологические темы.

• Последовательный и синхронный устный перевод лекций зарубежных экспертов, деловых переговоров, в том числе телефонных.

• Участие в проведении фокус-групп, написание аналитических отчетов по их результатам.

• Участие в проведении учебных семинаров для пресс-секретарей и сотрудников муниципалитетов, отвечающих за публичную деятельность.

• Фотосъемка мероприятий.

Результаты:

• Увеличение посещаемости русской версии сайта в 1,5 раза

• Возвращение к жизни английской версии сайта, привлечение постоянных посетителей.

Январь 2002 – Май 2002 WEAU TV-13 (филиал Эн-Би-Си) • О-Клер, штат Висконсин, США

intern (практикант)

• Редактирование выпуска новостей совместно с главным редактором городского телеканала.

• Выезд на съемки с журналистами, создание собственного сюжета.

Октябрь 2001 – Июнь 2002 TV-10 (Университетское Телевидение) • О-Клер, штат Висконсин, США

репортер службы новостей

• Создание сюжетов (выбор темы, выход на место события, интервьюирование, съемка «картинки», написание и начитка текста «за кадром» и «журналиста в кадре», монтирование сюжета в программе Adobe Premiere).

Сентябрь 2001 – Июнь 2002 AIESEC • О-Клер, штат Висконсин, США

Сотрудник PR-отдела

• Организация презентаций, составление брошюр, флаеров

• Планирование и проведение PR-акций.

Сентябрь 2000 – Май 2001 Новосибирский Государственный Университет • Новосибирск

была одним из инициаторов создания и первых журналистов студенческих СМИ:

• СТВ – Студенческое телевидение.

• Радио 205 – Интернет радиостанция.

• Студенческий интернет журнал «Журналист» (www.journal.nsu.ru)

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2006 – июль 2007 Новосибирский Государственный Университет, Россия (диплом о профессиональной переподготовке)

Программа: Менеджмент маркетинга

Сентябрь 1999 – Июнь 2004 Новосибирский Государственный Университет, Россия (диплом о высшем образовании)

Специальность: Журналист со знанием английского.

Сентябрь 2001 – Май 2002

(3 курс) Университет города О-Клер штата Висконсин, США

(University of Wisconsin Eau Claire)

Специальность: Broadcast journalism (Телерадиожурналистика).

Курсы: Бизнес-коммуникации, Визуальные коммуникации, Тележурналистика, Радиожурналистика, Фотодело, Программирование (html, javascript), Немецкий язык.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

7-8 июня 2006 III международный семинар-конференция «Стратегический PR быстрорастущих компаний», Москва (организаторы: Infor-media Russia, газета «Известия»). Основные темы:

• Стратегические коммуникации бизнеса и власти

• PR как средство повышения стоимости компании

• PR на международных финансовых рынках

• Коммуникации в период слияния-поглощения

• PR в период осуществления брендинга и ребрендинга

• Антикризисный PR

• PR-сопровождение рейда и враждебного поглощения

• Действенные схемы борьбы с "черными" PR технологиями

• Юридические аспекты PR деятельности

• Оценка эффективности PR-кампании

Октябрь 2002-январь 2006 Участие в семинарах Новосибирской Школы Гражданского Общества (НШГО): «Формирование имиджа политика в избирательной кампании», «Работа пресс-службы и имидж руководителя», «Взаимодействие администрации города с общественностью и СМИ», «Паблик рилейншз и имидж муниципалитета. Методы анализа общественного мнения», «Имидж и PR», «Реформа местного самоуправления в России: имидж власти и роль институтов гражданского общества».

Январь – Декабрь 2005 Обучение в Школе Публичной Политики

Семинары: «Федерализм и региональная политика», «Местное самоуправление и институты гражданского общества», «Перспективы развития региона», «Проблемы развития политической системы в России».

Круглые столы: «Социальные проблемы: актуальные аспекты для региона»

Мастер классы: «Имидж лидера», «Техника публичных выступлений».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знание иностранных языков:

o Английский (advanced): письменные, устные переводы, в том числе технические (энергетика, цементная промышленность).

o Немецкий (Intermediate).

Компьютер: опытный пользователь стандартных пакетов Microsoft Office, монтаж (Adobe Premiere), работа с фото- и графическими редакторами (Adobe Photoshop, CorelDraw.

Скорость печати вслепую: 400 знаков в минуту по-русски; 300 знаков в минуту по-английски.

Личные качества: активна, инициативна, ответственна, креативна, способна находить контакт с людьми, предлагать нестандартные и эффективные решения, быстро обучаться.