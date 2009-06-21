natalinka_n

Большой опыт работы журналистом, PR-менеджером в сфере энергетики, политики, бизнеса, социологии, гражданских инициатив. Опыт написания и перевода, редактирования текстов в самых различных сферах. Не пользуюсь электронными переводчиками и программами для рерайта текстов. Пишу и перевожу только сама скрупулезно, вдумчиво, творчески с использованием специальной литературы и словарей. Это гарантирует уникальность и свежесть текстов, достоверность переводов.
ОПЫТ РАБОТЫ
Ноябрь 2008 - настоящее время - в декрете, фрилансер
Март 2006 – настоящее время ЗАО «СибКОТЭС» (инжиниринг в энергетике) • Новосибирск
PR-менеджер → руководитель сектора PR в отделе маркетинга и продаж (в подчинении 3 человека, и около 5 человек на аутсорсинге)
• Обновление структуры и дизайна вебсайта (дважды), наполнение и поддержание (www.cotes.ru).
• Разработка и реализация годовых PR-планов компании, оценка эффективности PR-деятельности; участие в разработке и реализации маркетинговой стратегии.
• Составление плана и подготовка участия компании в российских и зарубежных отраслевых выставках, конференциях; работа на стенде.
• Подготовка презентационной и сувенирной продукции на английском и русском языке (буклеты, листовки, CD-презентации, пресс-папки, видеофильмы и видеоролики, необычные подарки и сувениры, стенды и плакаты).
• Размещение наружной рекламы.
• Подготовка выступлений, презентаций руководителей компании.
• Поздравление партнеров компании с различными праздниками и событиями (написание поздравительных адресов, электронных и печатных открыток).
• Исследование рынка специализированных и деловых СМИ в регионах присутствия компании в России и за рубежом.
• Еженедельный мониторинг рынка и упоминаний компании в СМИ.
• Установление и поддержание дружественных отношений со СМИ, оперативное реагирование на запросы журналистов, написание статей, предоставление комментариев, регулярная рассылка пресс-релизов (о деятельности головного офиса и 6 филиалов).
• Составление и реализация медиапланов, организация и проведение брифингов и пресс-конференций. Обеспечение и контроль контактов сотрудников компании с журналистами.
• Разработка и наполнение внутреннего сайта компании, продвижение его внутри компании (600 сотрудников в головном офисе и 6 филиалах).
• Выпуск и распространение корпоративной газеты (планирование номера, распределение заданий, написание и редактирование материалов).
• Планирование и проведение внутрикорпоративных мероприятий (ежегодные встречи руководства с сотрудниками, спортивные выезды, корпоративные праздники, конкурсы).
Результаты:
• Увеличение количества публикаций и упоминаний компании в СМИ по сравнению с 2004 годом в 12,5 раз.
• Снижение средней цены за публикацию в 4 раза.
• Упорядочивание архивной информации, увеличение скорости обработки запросов журналистов.
• Увеличение посещаемости внешнего сайта www.cotes.ru.
• Запуск внутреннего сайта (интранета).
Август 2004 – Март 2005 Городской Совет Новосибирска • Новосибирск
главный специалист пресс-центра → ведущий специалист пресс-центра → помощник председателя городского Совета по взаимодействию со СМИ
• Создание сайта www.boltenko.ru: разработка концепции и структуры сайта, написание технического задания, наполнение информацией и поддержание сайта.
• Написание выступлений, поздравлений, докладов, лекций, создание презентаций для председателя и депутатов городского Совета.
• Сопровождение председателя городского Совета во время публичных выступлений, фотосъемка.
• Обеспечение контактов председателя городского Совета со СМИ.
• Установление и поддержание дружественных отношений с журналистами, оперативное реагирование на запросы журналистов, предложение своих тем и материалов, редактирование журналистских текстов.
• Составление и реализация медиапланов. Планирование и подготовка интервью, брифингов, пресс-конференций с председателем и депутатами городского Совета. Написание и рассылка пресс-релизов.
• Организация профессиональных фотосессий, ведение фотоархива председателя городского Совета, предоставление журналистам фотографий для публикации.
• Исследование рынка СМИ, составление и пополнение базы контактов со СМИ.
• Мониторинг упоминаний председателя городского Совета в СМИ, ведение архива упоминаний в электронном и печатном виде.
• Выполнение оперативных заданий председателя городского Совета, в том числе и на округе.
• Активное участие в избирательной кампании Надежды Болтенко на выборах депутатов городского Совета в марте-апреле 2005 года.
Результаты:
• Победа Надежды Болтенко на выборах в городской Совет Новосибирска 3 апреля 2005 года
• Увеличение упоминаемости Надежды Болтенко в СМИ в среднем в 5 раз (на основании ежемесячного мониторинга СМИ Информационно-аналитического управления мэрии).
• Запуск сайта www.boltenko.ru и его регулярное обновление.
Октябрь 2002 – Август 2004 ГОО Новосибирская Школа Гражданского Общества • Новосибирск
редактор сайта, переводчик
• Корректировка концепции, внешнего вида и контента существующего сайта (www.nscs.ru), разработка новой структуры, наполнение сайта).
• Написание и редактирование новостей для сайта на русском и английском языках, публикация их на сайте. Публикация на сайте фотографий с мероприятий.
• Письменный перевод (русско-английский) контрактов, договоров, лекций, статей и других материалов, в основном на общественно-политические, политологические и социологические темы.
• Последовательный и синхронный устный перевод лекций зарубежных экспертов, деловых переговоров, в том числе телефонных.
• Участие в проведении фокус-групп, написание аналитических отчетов по их результатам.
• Участие в проведении учебных семинаров для пресс-секретарей и сотрудников муниципалитетов, отвечающих за публичную деятельность.
• Фотосъемка мероприятий.
Результаты:
• Увеличение посещаемости русской версии сайта в 1,5 раза
• Возвращение к жизни английской версии сайта, привлечение постоянных посетителей.
Январь 2002 – Май 2002 WEAU TV-13 (филиал Эн-Би-Си) • О-Клер, штат Висконсин, США
intern (практикант)
• Редактирование выпуска новостей совместно с главным редактором городского телеканала.
• Выезд на съемки с журналистами, создание собственного сюжета.
Октябрь 2001 – Июнь 2002 TV-10 (Университетское Телевидение) • О-Клер, штат Висконсин, США
репортер службы новостей
• Создание сюжетов (выбор темы, выход на место события, интервьюирование, съемка «картинки», написание и начитка текста «за кадром» и «журналиста в кадре», монтирование сюжета в программе Adobe Premiere).
Сентябрь 2001 – Июнь 2002 AIESEC • О-Клер, штат Висконсин, США
Сотрудник PR-отдела
• Организация презентаций, составление брошюр, флаеров
• Планирование и проведение PR-акций.
Сентябрь 2000 – Май 2001 Новосибирский Государственный Университет • Новосибирск
была одним из инициаторов создания и первых журналистов студенческих СМИ:
• СТВ – Студенческое телевидение.
• Радио 205 – Интернет радиостанция.
• Студенческий интернет журнал «Журналист» (www.journal.nsu.ru)
ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2006 – июль 2007 Новосибирский Государственный Университет, Россия (диплом о профессиональной переподготовке)
Программа: Менеджмент маркетинга
Сентябрь 1999 – Июнь 2004 Новосибирский Государственный Университет, Россия (диплом о высшем образовании)
Специальность: Журналист со знанием английского.
Сентябрь 2001 – Май 2002
(3 курс) Университет города О-Клер штата Висконсин, США
(University of Wisconsin Eau Claire)
Специальность: Broadcast journalism (Телерадиожурналистика).
Курсы: Бизнес-коммуникации, Визуальные коммуникации, Тележурналистика, Радиожурналистика, Фотодело, Программирование (html, javascript), Немецкий язык.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
7-8 июня 2006 III международный семинар-конференция «Стратегический PR быстрорастущих компаний», Москва (организаторы: Infor-media Russia, газета «Известия»). Основные темы:
• Стратегические коммуникации бизнеса и власти
• PR как средство повышения стоимости компании
• PR на международных финансовых рынках
• Коммуникации в период слияния-поглощения
• PR в период осуществления брендинга и ребрендинга
• Антикризисный PR
• PR-сопровождение рейда и враждебного поглощения
• Действенные схемы борьбы с "черными" PR технологиями
• Юридические аспекты PR деятельности
• Оценка эффективности PR-кампании
Октябрь 2002-январь 2006 Участие в семинарах Новосибирской Школы Гражданского Общества (НШГО): «Формирование имиджа политика в избирательной кампании», «Работа пресс-службы и имидж руководителя», «Взаимодействие администрации города с общественностью и СМИ», «Паблик рилейншз и имидж муниципалитета. Методы анализа общественного мнения», «Имидж и PR», «Реформа местного самоуправления в России: имидж власти и роль институтов гражданского общества».
Январь – Декабрь 2005 Обучение в Школе Публичной Политики
Семинары: «Федерализм и региональная политика», «Местное самоуправление и институты гражданского общества», «Перспективы развития региона», «Проблемы развития политической системы в России».
Круглые столы: «Социальные проблемы: актуальные аспекты для региона»
Мастер классы: «Имидж лидера», «Техника публичных выступлений».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Знание иностранных языков:
o Английский (advanced): письменные, устные переводы, в том числе технические (энергетика, цементная промышленность).
o Немецкий (Intermediate).
Компьютер: опытный пользователь стандартных пакетов Microsoft Office, монтаж (Adobe Premiere), работа с фото- и графическими редакторами (Adobe Photoshop, CorelDraw.
Скорость печати вслепую: 400 знаков в минуту по-русски; 300 знаков в минуту по-английски.
Личные качества: активна, инициативна, ответственна, креативна, способна находить контакт с людьми, предлагать нестандартные и эффективные решения, быстро обучаться.