natalinovikova

Web-Designer

Всім привіт! Мене звати Наталія, я веб-дизайнер. Розробляю не просто стильні, а сайти, що продають та виділяють серед конкурентів. В мої послуги входять: лендінг(односторінковий сайт), сайт-візитка, багатосторінковий сайт, інтернет-магазин. Не використовую шаблони та банальні фотографії с інтернету. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Працюю з програмами Figma та Readymag.