natalipatova

SMM в Instagram

Привет!

Меня зовут Наташа и я начинаю свой путь в мире SMM. За плечами опыт работы в мобильном приложении (таргет, контент, подготовка УТП, ведение РК по CPI, CPC, CPV крупных международных брендов детской направленности) и немножко beauty и travel индустрии (trade-маркетинг и продажи).

Чем я могу быть полезна:

Настрою таргет, составлю контент-план, починю визуал и текст, сделаю stories "живыми"

Возьму ваш instagram на себя целиком и полностью - как следствие -

Подниму охват, увеличу вовлечённость, приведу за ручку клиента, - любой каприз в рамках Instagram (можно оптом).

SMM в опыте работы не фигурирует, но это большой плюс для вас!

С чего бы это? Отвечаю:

Это прямым образом влияет на прайс, он существенно ниже, чем у ребят постарше и поопытней

Я не пришлю вам кейс, так как именно Вы - мой первый клиент, но я могу прислать номер мамы, она докажет, что ответственность, пунктуальность и воплощение желаний клиента в жизнь - это про меня

Цена договорная и пока очень вкусная

Контакты:

https://vk.com/write9177568

+7-916-588-90-72

[email protected]