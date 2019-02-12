natalipatova

Привет!
Меня зовут Наташа и я начинаю свой путь в мире SMM. За плечами опыт работы в мобильном приложении (таргет, контент, подготовка УТП, ведение РК по CPI, CPC, CPV крупных международных брендов детской направленности) и немножко beauty и travel индустрии (trade-маркетинг и продажи).
Чем я могу быть полезна:
Настрою таргет, составлю контент-план, починю визуал и текст, сделаю stories "живыми"
Возьму ваш instagram на себя целиком и полностью - как следствие -
Подниму охват, увеличу вовлечённость, приведу за ручку клиента, - любой каприз в рамках Instagram (можно оптом).
SMM в опыте работы не фигурирует, но это большой плюс для вас!
С чего бы это? Отвечаю:
Это прямым образом влияет на прайс, он существенно ниже, чем у ребят постарше и поопытней
Я не пришлю вам кейс, так как именно Вы - мой первый клиент, но я могу прислать номер мамы, она докажет, что ответственность, пунктуальность и воплощение желаний клиента в жизнь - это про меня
Цена договорная и пока очень вкусная
Контакты:
+7-916-588-90-72