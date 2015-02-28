Приветствую Вас,уважаемые заказчики! Расскажу вкратце о себе. Я — дипломированныйфилолог украинского языка, это позволяет мне грамотно и интересно писать

тексты. Количество прочитанных книг, широкий кругозор и постоянное стремление к

самосовершенствованию заставляют меня всегда познавать что-то новое и

интересное. Я люблю писать, поэтому своё хобби превратила в профессию, которая

изменила всю мою жизнь. Креативно, красиво и легко – вот стиль и девиз моей

жизни. Я обязательный, пунктуальный и ответственный человек. Такой же подход у

меня и к своей работе. Если вы хотите получить качественный текст точно в срок

– предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Буду рада с Вами поработать!

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Я занимаюсьрерайтингом, копирайтингом статей, а также пишу поэзию, поздравления в стихах и

в прозе. Создаю тексты следующих жанров: легенды, сказки, притчи…

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Список услуг, которые могу оказать:

Копирайт

Рерайт

Поэзия

Тексты других видов

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Цены очень демократичные, а работы качественные

Обращайтесь!