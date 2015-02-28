natalisalenko

Наталья natalisalenko

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Приветствую Вас,уважаемые заказчики! Расскажу вкратце о себе. Я — дипломированныйфилолог украинского языка, это позволяет мне грамотно и интересно писать

тексты. Количество прочитанных книг, широкий кругозор и постоянное стремление к

самосовершенствованию заставляют меня всегда познавать что-то новое и

интересное. Я люблю писать, поэтому своё хобби превратила в профессию, которая

изменила всю мою жизнь. Креативно, красиво и легко – вот стиль и девиз моей

жизни. Я обязательный, пунктуальный и ответственный человек. Такой же подход у

меня и к своей работе. Если вы хотите получить качественный текст точно в срок

– предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Буду рада с Вами поработать!

_____________________________________________________________________________________

Я занимаюсьрерайтингом, копирайтингом статей, а также пишу поэзию, поздравления в стихах и

в прозе. Создаю тексты следующих жанров: легенды, сказки, притчи…

_____________________________________________________________________________________

Список услуг, которые могу оказать:

Копирайт 

Рерайт 

Поэзия 

Тексты других видов 

_________________________________________________________________

Цены очень демократичные, а работы качественные

Обращайтесь!

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#87
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
#170
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$3/час
#243
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
#735
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#2529