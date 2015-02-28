Приветствую Вас,уважаемые заказчики! Расскажу вкратце о себе. Я — дипломированныйфилолог украинского языка, это позволяет мне грамотно и интересно писать
тексты. Количество прочитанных книг, широкий кругозор и постоянное стремление к
самосовершенствованию заставляют меня всегда познавать что-то новое и
интересное. Я люблю писать, поэтому своё хобби превратила в профессию, которая
изменила всю мою жизнь. Креативно, красиво и легко – вот стиль и девиз моей
жизни. Я обязательный, пунктуальный и ответственный человек. Такой же подход у
меня и к своей работе. Если вы хотите получить качественный текст точно в срок
– предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Буду рада с Вами поработать!
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Я занимаюсьрерайтингом, копирайтингом статей, а также пишу поэзию, поздравления в стихах и
в прозе. Создаю тексты следующих жанров: легенды, сказки, притчи…
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Список услуг, которые могу оказать:
Копирайт
Рерайт
Поэзия
Тексты других видов
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Цены очень демократичные, а работы качественные
Обращайтесь!