natalitret

Меня зовут Наталья. Занимаюсь контекстной рекламой. Прошла полное обучение по Яндекс.Директ и Google Ads в школе Бруноям. Дополнительно изучила курс "Основы Яндекс.Директ" у Нетологии. У них же прошла подготовку к сертификации Яндекс и Google. Также окончила два онлайн курса на портале ppc.world по Яндекс.Директу и Google Ads. Всегда что-то изучаю и учусь по данной тематике.

Опыта пока нет. Ответственно подхожу к работе, всегда на связи, готова к долгосрочному сотрудничеству.