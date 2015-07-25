Предложу вариант по вашему бюджету. Быстро. Качественно и со вкусом.

Опыт > 3 года. Ответственный подход, высокое качество выполнения поставленной вами задачи в срок!

Разумная цена, поиск решений, которые подойдут именно вашему бизнесу, анализ ваших конкурентов и как результат - множество довольных клиентов.

Я не оцениваю ваши проекты - я делаю ваши желания возможными, если они сопоставимы с вашим бюджетом! Работая со мной, вы можете быть уверены, что дизайн делала я лично.

Для работы со мной можно: Заполнить техзадание - https://yadi.sk/i/m85ej77Ri5PZ5 - если вы знаете, о чем писать.

Что я делаю лично:

Логотипы (50-150$), баннеры (от 50$ ~) , дизайн (от 300$ ~) - только при заказе дизайна, магазина или сайта;

Дизайн сайтов (от 15000 ~100000) - сложные, многостраничные дизайны сайтов и магазинов, соц.сетей в любом стиле;

Адаптивный дизайн при заказе основного;

Создание сайтов любого уровня на CMS Joomla (от 15000-25000);