nataljastolbova

Ответственная. Исполнительная. Работаю на качество.

Опыт работы копирайтером - более 2 лет. Также выполняю мелкие поручения разной направленности на профессиональном уровне (: Ответственная, работу всегда выполняю на качество, если что-то не так - переделаю. Имею неполное высшее филологическое образование. Дипломатичная и отзывчивая, учту все ваши требования и пожелания. Моя главная задача - чтобы вы, приняв заказ, были по максимуму удовлетворены от проделанной работы!