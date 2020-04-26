"Контент-план"

Он-лайн предпринимателям посвящается!

Хотите разогнать свой проект до проекта мечты?

Увеличить Целевую Аудиторию и ее вовлеченность к Вашему продукту?

Хотите сделать мега интересный проект, приносящий не только доход, но и пользу людям?

Где же найти время на реализацию этого, если:

слишком много времени уходит на стандартные рутинные задачи,

целый день как белка в колесе, а проект стоит на месте,

нет времени (и порой даже сил) для создания четкой стратегии развития бизнеса,

Хотите приступить к выполнению по-настоящему важных дел? - сделайте это уже сегодня. Доверьте решение 80% задач профессионалу.

Меня зовут Наталья и я контент маркетолог + копирайтер.

Я буду рада помочь Вам. То что я умею:

Разработка Целевой аудитории, сегментирование. Проработка болей, выгод, возражений ЦА - 5000 р.

Разработка продуктовой линейки (лид-магниты, трипваеры, основные продукты, кросселы, апселы, даунселы, логнтейлы, тропинки возврата). Подбор площадок продаж для каждого продукта. 7000 р.

Проработка личного бренда. Карта бренда, УТП, позиционирование.5000 р.

Анализ конкурентов. Рекомендации по внедрению лучших моментов и находок конкурентов. 700 р. - 1 конкурент

Составление контент-плана с подробными описаниями постов для копирайтера 4000 р.+2000 р.

Копирайтинг со знанием маркетинга и продаж

Разработка контент-стратегии под ключ от 20000 до 70000 р.(зависит от объема проекта)

Я работаю на результат Вашего бизнеса.