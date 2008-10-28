РЕЗЮМЕ

Ф.И.О.: Митрофанова Наталья Сергеевна

Адрес: г. Семей, ул. Козбагарова 24, кв.44

Телефон: дом. 561510, сот. 87021071058

E-mail: [email protected]

• Общая

информация

• Дата рождения: 24.06.1988

• Национальность: русская

• Пол: женский

Семейное положение: не замужем

• Гражданство: РК

• Стаж работы, в том числе педагогический (в какой организации, должности, период работы) 09.2009-06.2010- преподаватель английского языка в ЧУ «Колледж экономики и финансов» г. Семей

- Высшее (учебное заведение, специальность, отделение каз. или рус., квалификация, год окончания, диплом с отличием, без отличия)

Семипалатинский государственный педагогический институт, иностранный язык: 2 ИЯ, учитель английского и немецкого языков. Дата окончания 06.2010 год

Основные изучаемые предметы: методика преподавания ИЯ, педагогика, история, фонетика, грамматика английского языка, психология, зарубежная литература, лексикология, домашнее чтение, немецкий язык и другие.

• Владение языками (умение преподавать на русском и казахском языках) Русский - родной

Английский - свободно (уровень С2)

Немецкий - уровень B2

Казахский – разговорный

• Компьютерные навыки Windows, MS Office, Photoshop, Internet

• Личные качества Коммуникабельность, ответственность, мотивированность, креативность, патриотизм, умение работать в команде, целеустремленность, жизнерадостность, энергичность, чувство юмора

• Дополнительная информация о себе Сертификаты:

- Участница программы Camp Counselor USA 2010

- Участница программы международного обмена студентами Work and Travel 2009

- Участвовала в неделе начинающего преподавателя в колледже экономики и финансов (грамота в номинации мисс «Самостоятельность» за проведение открытого урока по предмету английский язык)

- Прошла семинар: “Education and it’s future of country” Pittsburg State University. 17-19.06. 2009

- Прошла семинар “ Management in Education” 27-28.10.2008

Имею опыт работы зарубежом:

06.-09.2009- администратор в ресторане “Brasserie Atheni”, США, г. Нью- Йорк

06-09.2009- продавец в магазине одежды, O.m.g. jeans store, США, г. Нью -Йорк

Владею методиками преподавания английского языка: коммуникативная, модульная, проектная

Владею навыками преподавания английского языка с углубленным изучением ( курсовая подготовка)

• Интересы Изучение иностранных языков, путешествия, спорт, музыка, кино, мода, чтение иностранной литературы