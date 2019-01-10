nataly_fokina

Подготовка текстов любого объема и сложности

Мои преимущества для вас:

- профильное образование (журналистика)

- опыт написания статей для онлайн-изданий (3 года работы редактором интернет-портала)

- прекрасно работаю с текстами как для интернет-изданий, так и для печатных СМИ

- опыт написания пресс-релизов, коммерческих предложений, нативной рекламы

- прекрасно работаю с данными Google.Trends и Яндекс.Wordstat для написания актуальных сезонных публикаций

- отслеживаю новостные поводы и хайп-тренды для написания обсуждаемых публикаций с упоминанием бренда