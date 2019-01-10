nataly_fokina

Натали Фокина nataly_fokinanataly_fokina
34 годаРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Подготовка текстов любого объема и сложности
Мои преимущества для вас:
- профильное образование (журналистика)
- опыт написания статей для онлайн-изданий (3 года работы редактором интернет-портала)
- прекрасно работаю с текстами как для интернет-изданий, так и для печатных СМИ
- опыт написания пресс-релизов, коммерческих предложений, нативной рекламы
- прекрасно работаю с данными Google.Trends и Яндекс.Wordstat для написания актуальных сезонных публикаций
- отслеживаю новостные поводы и хайп-тренды для написания обсуждаемых публикаций с упоминанием бренда
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