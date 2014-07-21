nataly_kanonik

Маркетолог, контент-райтер, переводчик, редактор.

Работаю по удаленке с 2008 года. Направление деятельности:

- перевод англ-рус, рус-англ.

- перевод итал-рус.

- наполнение контентом сайтов с различным содержанием (самостоятельное написание статей, рирайт)

- работа с интернет-магазинами (карточки товара, картинки, уникальное описание)

- написание PR-статей на русском языке

- редактирование статей.

Примеры тем:

- магазины секс-товаров, белья и косметики

- электроприборы

- фэшн-индустрия

- благотворительные проекты

- рекламные акции.

Образование:

- Политология и англ. язык в Молдавском государственном университете

- Курсы итальянского языка

- Курсы НЛП-практик.