nataly_kanonik

Наталья Каноник nataly_kanoniknataly_kanonik
44 годаМолдова/Кишинев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Маркетолог, контент-райтер, переводчик, редактор.
Работаю по удаленке с 2008 года. Направление деятельности:
- перевод англ-рус, рус-англ.
- перевод итал-рус.
- наполнение контентом сайтов с различным содержанием (самостоятельное написание статей, рирайт)
- работа с интернет-магазинами (карточки товара, картинки, уникальное описание)
- написание PR-статей на русском языке
- редактирование статей.
Примеры тем:
- магазины секс-товаров, белья и косметики
- электроприборы
- фэшн-индустрия
- благотворительные проекты
- рекламные акции.
Образование:
- Политология и англ. язык в Молдавском государственном университете
- Курсы итальянского языка
- Курсы НЛП-практик.