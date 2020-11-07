nataly_oliynik

Наталья Олейник nataly_oliynik

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
"Инстаграмный" Дизайнер

Приветствую! Я занимаюсь дизайном для социальных сетей:

  • Полное оформление инстаграм профиля
  • Создание иконок для актуальных
  • Оформление сторис
  • Макеты для таргетированной рекламы
  • Оформление чек-листов, гайдов
А так же могу взять ваш аккаунт на полное ведение на протяжении месяца.

Есть возможность работы без предоплаты

Мои контакты:

Телеграм - https://t.me/noliynik

Почта - [email protected]