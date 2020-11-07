"Инстаграмный" Дизайнер

Приветствую! Я занимаюсь дизайном для социальных сетей:

Полное оформление инстаграм профиля

Создание иконок для актуальных

для актуальных Оформление сторис

Макеты для таргетированной рекламы

для таргетированной рекламы Оформление чек-листов, гайдов

А так же могу взять ваш аккаунт на полное ведение на протяжении месяца.

Есть возможность работы без предоплаты

Мои контакты:

Телеграм - https://t.me/noliynik

Почта - [email protected]