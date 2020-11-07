"Инстаграмный" Дизайнер
Приветствую! Я занимаюсь дизайном для социальных сетей:
- Полное оформление инстаграм профиля
- Создание иконок для актуальных
- Оформление сторис
- Макеты для таргетированной рекламы
- Оформление чек-листов, гайдов
Есть возможность работы без предоплаты
Мои контакты:
Телеграм - https://t.me/noliynik
Почта - [email protected]
Портфолио
- Иконки для актуальных72 просмотра
- Чек-лист для мастера маникюра в инстаграм571 просмотр
- Дизайн иконок актуальных инстаграм91 просмотр
- Гайд для мастера шугаринга в инстаграм.507 просмотров