natalyaschukina

Обо мне

Я очень люблю учиться! Поэтому работа фрилансера стала для меня замечательным вариантом в период вынужденной безработицы.Небольшой местный журнал, где я трудилась корректором и литературным редактором, не выдержал очередного шторма российского ранка - и мы все остались у разбитого корыта. Городок у нас небольшой, работы по профилю не было - и я подалась во фриланс. Конечно, проще всего мне по-прежнему работать с текстами, но я стараюсь развиваться и осваиваю новые сферы.В данный момент меня очень влечет к себе видео монтаж... По-моему, даже что-то получается, потому что количество подписчиков на мой канал растет постоянно и все увеличивается. Ну, в общем, пока вроде все. Рада любому сотрудничеству!