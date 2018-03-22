переводы (немецкий), соцсети, директолог
Добрый день! Рада, что Вы зашли в мой профиль! Меня зовутНаталья, мне 33 года. Имею высшее экономическое образование, по специальности
бухгалтер. На данный момент выполняю
задания удаленно. Имею большой опыт работы в бухгалтерии,а также занимаюсь
ведением и продвижением групп ВК, Инстаграм,помогу настроить Яндекс-Директ.
Выполню для Вас переводы различной тематики с\на немецкий язык.Профессиональные навыки и личные качества: Ответственность,исполнительность, готовность к обучению, надёжность, коммуникабельность,
добросовестность, работоспособность,пунктуальность, аккуратность и четкость в
ведении документации.
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