Образование
Основное образование
Учебное заведение: Донбасский государственный технический университет
Факультет: Автоматизация производственных процессов
Специальность: инженер электронщик
Год поступления: 2004
Год окончания: 2009
Второе образование (переподготовка)
Учебное заведение: Донбасский государственный технический университет
Факультет: экономической переподготовки
Специальность: специалист по экономике предприятия
Год поступления: 2007
Год окончания: 2009
Профессиональные навыки
Windows, MS Office, Internet, Adobe Photoshop, MathCad, AutoCad, OrCad, почтовые программы; русский и украинский языки свободно.
Личные качества
Коммуникабельность, ответственность, порядочность, гибкость, креативнсоть, организаторские способности, инициативность, быстрая обучаемость.