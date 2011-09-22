natalycupper

Наталья natalycupper

 
37 летУкраина/Алчевск
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование

Основное образование

Учебное заведение: Донбасский государственный технический университет

Факультет: Автоматизация производственных процессов

Специальность: инженер электронщик

Год поступления: 2004

Год окончания: 2009

Второе образование (переподготовка)

Учебное заведение: Донбасский государственный технический университет

Факультет: экономической переподготовки

Специальность: специалист по экономике предприятия

Год поступления: 2007

Год окончания: 2009

Профессиональные навыки

Windows, MS Office, Internet, Adobe Photoshop, MathCad, AutoCad, OrCad, почтовые программы; русский и украинский языки свободно.

Личные качества

Коммуникабельность, ответственность, порядочность, гибкость, креативнсоть, организаторские способности, инициативность, быстрая обучаемость.

AutoCADPhotoshop