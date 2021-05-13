natalyfox23

Дизайн вашего бизнеса (лого, графика, верстка, банеры и все что угодно)

В дизайне более 6 лет, работаю как с веб-дизайном, так и типографией!

С удовольствием помогу Вам в разработке:

✌ Разработка логотипов, фирменного стиля;

👍 Дизайн полиграфической продукции (каталоги, визитки, буклеты и пр.);

 Оформление социальных сетей (ВКонтакте, Instsgram,YouTube и др.);

✌ Web-дизайн (Сайт-визитка, шапки, баннеры);

✋ Дизайн и разработка упаковки;

落 Дизайн наружной рекламы (баннеры, вывески);

 Дизайн POS-материалов;

☝ Брендирование транспорта;

👍 Допечатная подготовка, цветоделение, цветокоррекция

и многое другое.