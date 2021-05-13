natalyfox23

Дизайн вашего бизнеса (лого, графика, верстка, банеры и все что угодно)
В дизайне более 6 лет, работаю как с веб-дизайном, так и типографией!
С удовольствием помогу Вам в разработке:
✌ Разработка логотипов, фирменного стиля;
👍 Дизайн полиграфической продукции (каталоги, визитки, буклеты и пр.);
Оформление социальных сетей (ВКонтакте, Instsgram,YouTube и др.);
✌ Web-дизайн (Сайт-визитка, шапки, баннеры);
✋ Дизайн и разработка упаковки;
落 Дизайн наружной рекламы (баннеры, вывески);
Дизайн POS-материалов;
☝ Брендирование транспорта;
👍 Допечатная подготовка, цветоделение, цветокоррекция
и многое другое.
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