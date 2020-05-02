natalykuk98

Я начинающий smm специалист, больше интересуюсь контент-менеджментом.

За время своего обучения, я составила несколько контент-планов, а также успешно выстроила визуал ленты. Ко всем клиентам индивидуальный подход для получения наилучшего результата. Также учусь на продюсерском факультете института кино и телевидения, что дополняет мои знания в областях эстетики и продвижения. Я помогу Вам выявить сильные и слабые стороны профиля, составлю контент-план, организую фотосессию, сделаю стильную и упорядоченную ленту, буду вести публикации и отвечать на сообщения в Директ, что приведёт к повышению продаж через Инстаграм в 1,5 раза в ближайший месяц. По этой ссылке я подготовила пдф инструкцию базовой упаковки Инстаграм и пару референсов визуальной составляющей. Будет полезно для основ того, что я намереваюсь внедрить. https://yadi.sk/d/qC7r1PaBvIKTJg