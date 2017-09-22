Главное - не стаж здесь, а опыт работы.
Хотите чтобы Ваши фотографии были сочными, но не перенасыщенными, светлыми, а не выбеленными, контрастными, но не "пережаренными"?
Качественно и с душой выполню обработку Ваших фотографий любой тематики: путешествия, праздники, портреты, семейные и.т.д.
Подарю вашим фото новую жизнь: повышение резкости, цветокоррекция, ретушь, коллажи, обтравка и многое другое.
Стоимость обработки зависит от качества снимков и желаемого результата,поэтому обсуждается индивидуально.
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Портфолио
- Обработка семейных и детских фото162 просмотра
- Жанровая обработка102 просмотра
- Обработка портрета крупным планом163 просмотра
- Портретная обработка108 просмотров