Главное - не стаж здесь, а опыт работы.

Хотите чтобы Ваши фотографии были сочными, но не перенасыщенными, светлыми, а не выбеленными, контрастными, но не "пережаренными"?

Качественно и с душой выполню обработку Ваших фотографий любой тематики: путешествия, праздники, портреты, семейные и.т.д.

Подарю вашим фото новую жизнь: повышение резкости, цветокоррекция, ретушь, коллажи, обтравка и многое другое.

Стоимость обработки зависит от качества снимков и желаемого результата,поэтому обсуждается индивидуально.