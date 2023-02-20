natalysech

Выполнение заказов по набору и редактированию текстов

Временно находясь в декретном отпуске выполняю работы по набору текстов с фото, pdf в Word, тексты могут содержать таблицы, формулы. В среднем на 60 листов книжного текста уходит порядка 6 дней при работе по 4 часа в день.

Также выполняю работы по проверке текстов на орфографические ошибки, синтаксические, пунктуацию и т.д. Основная деятельность Методолог по информауионным системам, в функции которого входит написание проектной документации, технических заданий, инструкций с опытом более 10 лет, что может говорить о достаточной грамотности при работе с текстами и скорости набора