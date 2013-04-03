юрисконсульт, рерайтер, ретушер

Специалист в сфере гражданского, имущественного права. Хорошо разбираюсь в других направлениях юридической деятельности. Подготовка проектов договоров разной категории. Опыт работы юристом 7 лет.

Так же имею успешный опыт рерайтинга.

Знание Adobe Photoshop. Окончила электронные курсы, имею сертификат ФОТОШКОЛЫ Руслана Орлова, Фотошоп для фотографа. Ретуширование и обработка фотографий.

Я грамотный, ответственный и исполнительный работник!)))