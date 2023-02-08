natalyyankovets

Наталья natalyyankovetsnatalyyankovets
41 годРоссия/Ростов-на-Дону
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ретушь Фотомонтаж Колорирование фотографий
Более 8 лет занимаюсь обработкой фото.
Предпочитаю Photoshop.
???Реставрация, ретушь старых ч/б фото, устранение пятен, трещин, заломов, лишних объектов, при необходимости - усиление резкости, четкости.
???Цветное фото из черно-белого.
???Фотомонтаж.
???Обработка лица (макияж, мимика, коррекция тона).
???Фотоподарки (картины, кружки с фотомонтажем на разные случаи, фотооткрытки) + напишу стихи к подарку.
Занималась созданием поздравит. фильмов с собственными сценариями и сопроводительным текстом в стихах.
2 высших образования.
Владею английским.
Пишу грамотно.
Я против войны в Украине!