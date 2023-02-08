natalyyankovets

Ретушь Фотомонтаж Колорирование фотографий

Более 8 лет занимаюсь обработкой фото.

Предпочитаю Photoshop.

???Реставрация, ретушь старых ч/б фото, устранение пятен, трещин, заломов, лишних объектов, при необходимости - усиление резкости, четкости.

???Цветное фото из черно-белого.

???Фотомонтаж.

???Обработка лица (макияж, мимика, коррекция тона).

???Фотоподарки (картины, кружки с фотомонтажем на разные случаи, фотооткрытки) + напишу стихи к подарку.



Занималась созданием поздравит. фильмов с собственными сценариями и сопроводительным текстом в стихах.

2 высших образования.

Владею английским.

Пишу грамотно.