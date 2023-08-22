Frond-end developer

Здравствуйте, меня зовут Натаниель.

Я - Front-end разработчик с опытом работы с HTML, CSS, JavaScript, React, Redux, SCSS и GIT. Я всегда стремлюсь к улучшению своих навыков и знаний в сфере разработки пользовательских интерфейсов.

Я молодой и энергичный человек, готовый внести свой вклад в работу команды и выложиться на полную. Я также активно занимаюсь спортом, что помогает мне сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Я ищу работу Front-end разработчика, где мог бы проявить свои навыки и знания, а также работать в команде профессионалов, которые разделяют мои увлечения и ценности. Буду рад обсудить возможность работы в Вашей компании.

Спасибо.