Работа - мое все.

Являюсь выпускницей Национальной Украинской юридической академии имени Я.Мудрого, которую окончила в 1998 году по специальности - правоведение. С 1991 года работаю в судебной системе Украины на разных должностях. В настоящее время решила реализовать полученные умения и навыки в сфере рерайта, а также поделиться имеющимися у меня знаниями.