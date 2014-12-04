Работа - мое все.
Являюсь выпускницей Национальной Украинской юридической академии имени Я.Мудрого, которую окончила в 1998 году по специальности - правоведение. С 1991 года работаю в судебной системе Украины на разных должностях. В настоящее время решила реализовать полученные умения и навыки в сфере рерайта, а также поделиться имеющимися у меня знаниями.
Портфолио
- СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ В672 просмотра
Юридические услуги
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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