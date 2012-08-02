Дизайнер полиграфии
Образование: Академия Шаг
Стаж работы в сфере:
- рекламы (белее 2 лет)
-дизайн полиграфии (более 3 лет)
Услуги:
- Создание фирменного стиля
- Разработка дизайна представительской и рекламной печатной продукции
- Разработка дизайна каталогов, буклетов, афиш, визиток, бланков, календарей, листовок, конвертов, папок
Професиональные навыки:
- Adobe illustrator
- Adobe Photoshop
- Corel Draw
- Corel PaintShop
- 3ds max
Способы оплаты:
- Webmoney
- Яндекс деньги
- Paypal
- Приват 24
- Любой денежный перевод