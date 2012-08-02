natarell

Наталия Демченко natarell

 
34 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайнер полиграфии

Образование: Академия Шаг

Стаж работы в сфере:

- рекламы (белее 2 лет)

-дизайн полиграфии (более 3 лет)

Услуги:

- Создание фирменного стиля

- Разработка дизайна представительской и рекламной печатной продукции

- Разработка дизайна каталогов, буклетов, афиш, визиток, бланков, календарей, листовок, конвертов, папок

Професиональные навыки:

- Adobe illustrator

- Adobe Photoshop

- Corel Draw

- Corel PaintShop

- 3ds max

Способы оплаты:

- Webmoney

- Яндекс деньги

- Paypal

- Приват 24

- Любой денежный перевод

Illustrator3ds MaxPhotoshop