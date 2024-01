natasha-bonu

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Образование:

Наманганский Государственный Университет, магистр права.

Квалификация: правовед, юрист, преподаватель юридических дисциплин.

Языковой Центр г. Нюкобинг, Дания. Обучение датскому языку.

Up with People leadership/global educational program. The USA, Mexico, Thailand.

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Узбекский - второй язык;

• Английский – свободно;

• Датский- свободно;

• Норвежский– базовые знания

Направления перевода:

английский – русский русский - английский

узбекский – английский

узбекский - русский

датский– русский русский - датский

2. Преподавательские навыки

• Индивидуальное обучение языку (английский, русский)

• Обучение в группах (английский)

3. Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь Internet (Internet Explorer, Outlook Express, HTML)

• Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)

• Высокая скорость набора текста

Направленность и опыт перевода:

• технические переводы (медицина, юриспруденция, экономика);

• деловая корреспонденция;

Прочее:

Редактирование, коррекция англо- и русскоязычных текстов;

Написание статей, сочинений, рефератов (английский, русский);