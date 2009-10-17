natasha-bonu

Natalya Ponomarenko natasha-bonunatasha-bonu
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Образование:
Наманганский Государственный Университет, магистр права.
Квалификация: правовед, юрист, преподаватель юридических дисциплин.
Языковой Центр г. Нюкобинг, Дания. Обучение датскому языку.
Up with People leadership/global educational program. The USA, Mexico, Thailand.
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Узбекский - второй язык;
• Английский – свободно;
• Датский- свободно;
• Норвежский– базовые знания
Направления перевода:
английский – русский русский - английский
узбекский – английский
узбекский - русский
датский– русский русский - датский
2. Преподавательские навыки
• Индивидуальное обучение языку (английский, русский)
• Обучение в группах (английский)
3. Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь Internet (Internet Explorer, Outlook Express, HTML)
• Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)
• Высокая скорость набора текста
Направленность и опыт перевода:
• технические переводы (медицина, юриспруденция, экономика);
• деловая корреспонденция;
Прочее:
Редактирование, коррекция англо- и русскоязычных текстов;
Написание статей, сочинений, рефератов (английский, русский);