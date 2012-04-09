Делаю рерайт и копирайтинг быстро и качественно!
Веду сайт http://www.madamka.com/. Работаю с Rotapost, пишу посты и постовые. Вела на протяжении 2 лет сайты с тематикой - игры и фильмы.
Пишу статьи по темам:
Мода (сама хорошо шью и вяжу)
Кулинария (люблю готовить, знаю много интересных рецептов)
Семейная психология (много лет читаю массу литературы на данную тему)
Дети (опыт в воспитании 2 уже взрослых детей)
К работе подхожу очень ответственно. Сроки выполнения минимальные.
Действие аккаунта приостановлено!
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