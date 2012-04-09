Делаю рерайт и копирайтинг быстро и качественно!

Веду сайт http://www.madamka.com/. Работаю с Rotapost, пишу посты и постовые. Вела на протяжении 2 лет сайты с тематикой - игры и фильмы.

Пишу статьи по темам:

Мода (сама хорошо шью и вяжу)

Кулинария (люблю готовить, знаю много интересных рецептов)

Семейная психология (много лет читаю массу литературы на данную тему)

Дети (опыт в воспитании 2 уже взрослых детей)

К работе подхожу очень ответственно. Сроки выполнения минимальные.