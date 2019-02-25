Репетитор по русскому и английскому языкам| Russian tutor for you

Много путешествую, чего и Вам желаю.

Люблю обучать людей.

Обожаю детей.

Рисовать, плавать и кататься на горных лыжах =)

Личная информация

Имя и фамилия Наталья Федосова

Не замужем/детей нет

Гражданство: гражданка Казахстана

Место рождения/проживания Восточно-Казахстанская область

Дата рождения 17.09.1992

Адрес Усть-Каменогорск, ул. Потанина 27/1, квартира 63

Индекс 070003(очень нравится получать посылки)

Есть водительские права

Couchsurfing Наташа Федосова

Домашний телефон:+77232766648 никогда не отвечаю))))))

Мобильный телефон: +77771465800 +WhatsApp, Viber, Signal

Мобильна на 99 %

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Skype Natalya Fedosova

VK https://vk.com/id21306353

Fb Наташа Федосова

You tube Наташа Федосова

Instagram natashka_fedosova

В вечном поиске новых впечатлений, знакомств и энергетике неизведанных мест.