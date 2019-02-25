Наталья Федосова natasha_fedosovanatasha_fedosova
Много путешествую, чего и Вам желаю.
Люблю обучать людей.
Обожаю детей.
Рисовать, плавать и кататься на горных лыжах =)
Личная информация
Имя и фамилия Наталья Федосова
Не замужем/детей нет
Гражданство: гражданка Казахстана
Место рождения/проживания Восточно-Казахстанская область
Дата рождения 17.09.1992
Адрес Усть-Каменогорск, ул. Потанина 27/1, квартира 63
Индекс 070003(очень нравится получать посылки)
Есть водительские права
Couchsurfing Наташа Федосова
Домашний телефон:+77232766648 никогда не отвечаю))))))
Мобильный телефон: +77771465800 +WhatsApp, Viber, Signal
Мобильна на 99 %
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Skype Natalya Fedosova
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Instagram natashka_fedosova
В вечном поиске новых впечатлений, знакомств и энергетике неизведанных мест.
- Занимаюсь репетиторством более пяти лет.284 просмотра
- Занимаюсь репетиторством более пяти лет.165 просмотров