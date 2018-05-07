Архитектор-дизайнер

Образование: факультет архитектуры МГАСК, строительный факультет БНТУ. Стаж работы по специальности более 10лет.

В настоящее время основной профиль работы- выполнение чертежей дизайн-проектов интерьеров объектов различного назначения: квартиры, индивидуальные дома, общественные здания. Полный комплект чертежей включает обмеры, планировки помещений, монтаж-демонтаж, схемы освещения и расположения выключателей и розеток, схемы потолков и напольных покрытий, развертки помещений, цветовое решение и ведомость отделки. При необходимости выполняю узлы и сечения конструкций. Есть опыт работы с экстерьерами.