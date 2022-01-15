natasha_levinzon

СММ-специалист

Здравствуйте! Я - СММ-специалист и я покажу, как достойно представить бизнес в социальных сетях! И самое главное: оформлю Вашу страницу так, что на неё захочется подписаться дважды!

В мои услуги входит:

▪Консультирование.

Предоставление примеров выполненных работ и консультирование по вопросам дальнейшего сотрудничества

▪Составление СММ-стратегии иполное сопровождение.

Разработка контент-плана, составление подробных портретов целевой аудитории, создание рубрик для структурирования страницы в Instagram, Вконтакте, Facebook

▪Фото- и видеообработка.

Монтаж Ваших медиа материалов, помощь в съемке Reels, обработка фото для создания эстетического вида страницы, создание обложек на папки сториз

Результаты, которые Вы получите:

▪ Проведу аудит конкурентов, благодаря которым мы выясним слабые стороны их аккаунтов и используем это в нашей работе

▪ Составлю контент-план на месяц, это полностью сэкономит Ваше время при продумывании тем очередных постов

▪Оформлю Вашу страницу подобно тому, как Вы представляли ее в своих мечтах

▪ Напишу тексты к постам, которые Ваша аудитория точно захочет сохранить и прокомментировать