natasha_levinzon

Здравствуйте! Я - СММ-специалист и я покажу, как достойно представить бизнес в социальных сетях! И самое главное: оформлю Вашу страницу так, что на неё захочется подписаться дважды!
В мои услуги входит:
▪Консультирование.
Предоставление примеров выполненных работ и консультирование по вопросам дальнейшего сотрудничества
▪Составление СММ-стратегии иполное сопровождение.
Разработка контент-плана, составление подробных портретов целевой аудитории, создание рубрик для структурирования страницы в Instagram, Вконтакте, Facebook
▪Фото- и видеообработка.
Монтаж Ваших медиа материалов, помощь в съемке Reels, обработка фото для создания эстетического вида страницы, создание обложек на папки сториз
Результаты, которые Вы получите:
▪ Проведу аудит конкурентов, благодаря которым мы выясним слабые стороны их аккаунтов и используем это в нашей работе
▪ Составлю контент-план на месяц, это полностью сэкономит Ваше время при продумывании тем очередных постов
▪Оформлю Вашу страницу подобно тому, как Вы представляли ее в своих мечтах
▪ Напишу тексты к постам, которые Ваша аудитория точно захочет сохранить и прокомментировать