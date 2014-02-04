natasha_makeichi

Наталья Макейчик natasha_makeichi

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Почта: [email protected]

Цель:

Желание работать и совершенствоваться в сфере web-дизайна.

Сертификаты:

Сертификат об успешном окончании курса «Web-design + xHTML, CSS Level 1»

Сертификат об успешном окончании курса «Web-design + xHTML, CSS, Joomla Level 2»

Умения и навыки:

- Знание HTML5, CSS, Joomla (CMS), принципов SEO

- Кроссбраузерность (поддержка IE от 6, Firefox от 2, Safari OSX, Opera)

- Валидный, семантичный код

- Табличная и бестабличная верстка

- Adobe Photoshop (для нарезки дизайна веб-сайтов)

- Английский и немецкий языки

Характеристика:

Работаю качественно, ответственно, добросовестно. Не боюсь никакой работы.