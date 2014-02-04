natasha_makeichi

Почта: [email protected]
Цель:
Желание работать и совершенствоваться в сфере web-дизайна.
Сертификаты:
Сертификат об успешном окончании курса «Web-design + xHTML, CSS Level 1»
Сертификат об успешном окончании курса «Web-design + xHTML, CSS, Joomla Level 2»
Умения и навыки:
- Знание HTML5, CSS, Joomla (CMS), принципов SEO
- Кроссбраузерность (поддержка IE от 6, Firefox от 2, Safari OSX, Opera)
- Валидный, семантичный код
- Табличная и бестабличная верстка
- Adobe Photoshop (для нарезки дизайна веб-сайтов)
- Английский и немецкий языки
Характеристика:
Работаю качественно, ответственно, добросовестно. Не боюсь никакой работы.
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