natashabuch

Маски в Инстаграм

Меня зовут Наташа, я занимаюсь разработкой инстаграм-масок для блогеров и коммерческих аккаунтов✔с надписями, рисунками и логотипами (в том числе статичный текст)✔с наложением макияжа, ретушью лиц, отбеливанием зубов✔с 3d объектами (например: очки, 3d модели ваших товаров)✔качественные фильтры с цветокоррекцией, текстурами (рамки, пылинки, блики) и разнообразными эффектами✨✔настройка взаимодействия с маской по вашим пожеланиямСтоимость разработки от 2000 рублейОплата после тестирования маски по ссылке ☝⭐Логин/пароль не нужны я высылаю пошаговую pdf-инструкцию, как это сделать (+ можем созвониться и загрузить маску вместе) срок разработки полноценной маски - 1-2 дня✔В моём инстаграм профиле instagram.com/natasha_buch можно примерить уже готовые маски🔥