natashamiss

Транскрибер с опытом работы

Предлагаю услуги по расшифровке аудиофайлов и видеозаписей в текст с русского и украинского языков, переводы текстов с украинского на русский и с русского на украинский языки.

Гарантирую быстрое, качественное и грамотное выполнение принятого заказа.

Выполняла переводы аудио в текст для крупных компаний в разных отраслях и сферах деятельности, среди которыхСМИ, маркетинговые агентства, организаторы конференций, тренингов и др.

Увлекаюсь велоспортом. Могу писать статьи на велотематику.

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