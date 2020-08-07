natashaorlova56

Привет, дорогой друг, я рада, что ты посетил мой профиль.

Меня зовут Наталья. Расскажу более подробно о себе:

- Моя специализация графический и веб-дизайн

- Я прошла курсы по дизайну на Figma у Марго Савчук (@margo.savchuk) и курс по дизайну на Tilda у академии Restart.- К сожалению, на данный момент, я только начинаю набиратьопыт в данной сфере, но могу дать гарантию, что выполню качественно и в срок

работу, учту все ваши пожелания.- Кроме созания Lending Page, я также занимаюсь дизаном гайдови чек-листов, визиток, обложек для книг, созданием логотипов, созданием визуала

для группы в вк и инстаграм- Моя работа ориентирована на пожелания заказчика. Учту всеваши предпочтения и сделаю всё в лучшем виде, качественно, без опозданий.

Посмотрите моё портфолио:https://www.canva.com/design/DAEC_C6CHmc/VyN-8IBGGO8cqAPjLtkRBQ/view?utm_content=DAEC_C6CHmc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink