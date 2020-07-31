natashcherbakova

Юрисконсульт

Обращаясь ко мне, Вы получаете качественные, работающие на Вас документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством, практикой делового оборота и судебными прецедентами.

Высшее юридическое образование (специалист, магистр права, Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД), юридическая практика - более 2-х лет.

Предоставляю юридические консультации во всех сферах семейного права: бракоразводный процесс, алименты, раздел имущества и тд.

Предоставляю написание обращений, претензий, правовых позиций, исковых заявлений, апелляций, кассаций, обращений в Европейский суд по правам человека, ведение деловой переписки, составление договоров.