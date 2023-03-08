Дизайн, который приносит пользу!

Привет!

Меня зовут Наталья и я веб-дизайнер, влюбленный в свою профессию

Для меня дизайн — не просто красивая картинка, а и лучшее решение для вашего бизнеса

Создаю:

лендинги

интернет-магазин

многостраничные сайты

прототипы

сайты на Tilda

Соблюдаю дедлайны, ответственно подхожу к каждому заказу и предлагаю бесплатные правки

Мои контакты:

Telegram - http://t.me/SmNatallia

Эл. почта - [email protected]

Буду рада сотрудничеству!