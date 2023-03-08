Дизайн, который приносит пользу!
Привет!
Меня зовут Наталья и я веб-дизайнер, влюбленный в свою профессию
Для меня дизайн — не просто красивая картинка, а и лучшее решение для вашего бизнеса
Создаю:
лендинги
интернет-магазин
многостраничные сайты
прототипы
сайты на Tilda
Соблюдаю дедлайны, ответственно подхожу к каждому заказу и предлагаю бесплатные правки
Мои контакты:
Telegram - http://t.me/SmNatallia
Эл. почта - [email protected]
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендинг | Аренда a-frame домика8 просмотров