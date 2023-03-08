natasmoll

Наталья natasmoll

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн, который приносит пользу!

Привет!

Меня зовут Наталья и я веб-дизайнер, влюбленный в свою профессию

Для меня дизайн — не просто красивая картинка, а и лучшее решение для вашего бизнеса

Создаю:

  • лендинги

  • интернет-магазин

  • многостраничные сайты

  • прототипы

  • сайты на Tilda

Соблюдаю дедлайны, ответственно подхожу к каждому заказу и предлагаю бесплатные правки

Мои контакты:

Telegram - http://t.me/SmNatallia

Эл. почта - [email protected]

Буду рада сотрудничеству!

Портфолио