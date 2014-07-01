natavenger

Досвідчений перекладач

Доброго дня, я закінчила Івано-Франківський університет нафти й газу за спеціальністю документознавство, на даний час навчаюсь в Тернопільському педагогічному університеті і маю можливість працювати викладачем англіської мови. Є досвід письмового перекладу, якшо вам потрібний кваліфікований переклад з англіської на українську мову буду рада допомогти, пуктуальність гарантую.