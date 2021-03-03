natawa0709

Наталья Брославская natawa0709

 
35 летУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Уважаемые заказчики! Подача моей заявки на ваш заказ говорит о том, что я прочитала ваше ТЗ, хорошо разбираюсь в теме, успеваю к заданным срокам и гарантирую предоставление уникального и грамотного текста!

- Я закончила филологический факультет с углубленным изучением русского языка и литературы. 

- Написанием статей занимаюсь уже более 5 лет, так что могу гарантировать предоставление качественного контента для вашего сайта.

- Так как сама занимаюсь наполнением сайта, прекрасно знаю, что нужно для его продвижения в поисковых системах.  - Образование - педагогическое и экономическое.

- Работала в салоне мастером маникюра и педикюра, поэтому тема красоты, здоровья, моды и стиля мне особенно близка.Всегда рада объемным и срочным заказам!

6 причин заказать уникальный текст у меня: 

• оперативное выполнение задачи – нет необходимости ждать до последней минуты срока сдачи; 

• 100% гарантия выполнения заказа: если берусь, однозначно выполню; 

• если вас что-то не устраивает – доработаю и доведу статью до совершенства;

 • отточенный слог благодаря большому опыту в написании текстов для сайтов известных компаний, пресс-релизов, обзоров интернет-магазинов, тематических статей, описаний товаров.

 • всегда готова к долгосрочному сотрудничеству;

 • при необходимости подберу уникальные фото к тексту.

Написание статейТексты для сайта