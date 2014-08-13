рерайт/копирайтинг/расшифровка аудио и видео в текст.
Доброго времени суток, меня зовут Наталия.
К вашим услугам:
- копирайтинг
- рерайтинг
- подбор фото контента
- качественная расшифровка аудио/видео в текст.
- наполнение сайта
Условия нашего сотрудничества:
- Вы высылаете мне четкое ТЗ;
- Мы обговариваем сроки и систему оплаты работы.
От себя гарантирую:
ответственный подход;
соблюдение сроков;
качественное выполнение.
Связь через ЛС, Skype. Возможна связь по телефону.
Принимаемые системы оплаты:
1. - Карта ПриватБанка(предпочтительно);
2. - Webmoney;
3. - карта ПУМБ (USD, UAH, EUR)