natawika

Наталия natawika

 
38 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
рерайт/копирайтинг/расшифровка аудио и видео в текст.

Доброго времени суток, меня зовут Наталия.

К вашим услугам:

- копирайтинг

- рерайтинг

- подбор фото контента

- качественная расшифровка аудио/видео в текст.

- наполнение сайта

Условия нашего сотрудничества:

- Вы высылаете мне четкое ТЗ;

- Мы обговариваем сроки и систему оплаты работы.

От себя гарантирую:

ответственный подход;

соблюдение сроков;

качественное выполнение.

Связь через ЛС, Skype. Возможна связь по телефону.

Принимаемые системы оплаты:

1. - Карта ПриватБанка(предпочтительно);

2. - Webmoney;

3. - карта ПУМБ (USD, UAH, EUR)

Тексты для сайта