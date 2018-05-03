natclimber

Многолетний опыт работы в программах Photoshop, After Effects, InDesign, ModeViD, ZBrush, Matrix 8.0, KeyShot. Предметная фотосъемка (ювелирные изделия, часы и тд.), предметнаяретушь, создание 3D-моделейи анимации. Индивидуальный творческий подход к каждому заказчику (разработка

индивидуальных стандартов). Нацеленность на долгосрочное сотрудничество и

качество выполняемых работ. Ответственность, ориентированность на результат, высокий

уровень самоорганизации, свежий, современный взгляд на рендеринг.