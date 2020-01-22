Специалист по рекламе в РСЯ

Разрешите представиться, меня зовут Наталья Горлюб.

Образование – высшее, инженерно-экономическое. Опыт работы в строительстве – начальник планового отдела: расчёт планово - расчётных цен, полный анализ производственно-хозяйственной деятельности.

Мероприятия по снижению себестоимости, проведение экономических конференций, составление смет, экспертиза инвестиционных проектов. Главный бухгалтер, финансовый директор.

Бухгалтерский, налоговый учёт, настройка рекламы в Яндекс. Директ, РСЯ.

Я начинающий специалист в интернет -рекламе, Рекламной Сети Яндекса. Прошла тренинг «Специалист по интернет– рекламе 3,0», усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить.

Имею учебные проекты по нескольким видам деятельности.