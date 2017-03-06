корректура, редактура, перевод фр.-русский и наоборот, расшифровка аудио

Много лет работала корректором в газете "Заполярная правда", попутно занимаясь переводами с французского и на французский периодики, публицистики, технических текстов и беллетристики. Подрабатывала также копирайтером в рекламно-дизайнерской "Студии № 8". После переезда из Норильска в Москву два года работала корректором, а потом редактором в издательстве "Мир книги", но всегда хотелось заниматься письменным переводом. С 2003 года и по настоящее время работаю техническим переводчиком в московской фирме "Лига-Перевод". Но работы с французским языком год от года становится все меньше, приходится постоянно искать подработку.

С 2006 по 2009 год корректировала удаленно сайт Woman Jornal и журнал "Современная педиатрия". Недолгое время занималась и расшифровкой аудио маркетинговых тренингов. А также внесением субтитров в видеофайлы, используя Aegisub.

Компьютер для такой работы знаю достаточно хорошо.

Быстрый интернет, круглосуточный доступ.