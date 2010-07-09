Образование: "Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова",

специальность "Филология" (факультет филологии и журналистики)

Опыт работы: писала авторские тексты для проекта www.classny.ru (а также рерайт, редактирование статей)

Работала с системой 1С-Битрикс в качестве редактора

Постинг на www.infoskidka.tu и www.nedug.ru

Мои "качества":

- возможность выхода в Интернет на 15 часов в сутки

- отличное знание правил и норм русского языка

- кругозор мышления, компетентность в различных сферах

- оперативность, умение ориентироваться в навигации сайтов

- легкообучаема

- опыт в написании статей разных тематик