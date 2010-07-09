Образование: "Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова",
специальность "Филология" (факультет филологии и журналистики)
Опыт работы: писала авторские тексты для проекта www.classny.ru (а также рерайт, редактирование статей)
Работала с системой 1С-Битрикс в качестве редактора
Постинг на www.infoskidka.tu и www.nedug.ru
Мои "качества":
- возможность выхода в Интернет на 15 часов в сутки
- отличное знание правил и норм русского языка
- кругозор мышления, компетентность в различных сферах
- оперативность, умение ориентироваться в навигации сайтов
- легкообучаема
- опыт в написании статей разных тематик
Действие аккаунта приостановлено!