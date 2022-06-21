natisheik

Наталія natisheik

 
44 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графічний дизайнер

Всі види графічного дизайну, поліграфія, вектор, растер, ПНГ, ПДФ та інше

Підготовка до друку.

Досвід роботи більше 20 років!

Створенні графічних об'єктів:

- Логотипи

- Візитки

- Флаєра

- Каталоги

- Банера-широкоформатні (борд, сіті-лайт, призма)

- Рекламні афіші

- Макети у векторі

- Щоденники

- Листівки

- Брендбук

- та інше

Використовувані програми:

- Corel draw

- Adobe Photoshop

- Adobe InDesign

- Adobe Illustrator

- Adobe Acrobat

Що Ви отримаєте:

1. Виконану роботу у найвищій якості

2. Швидке виконання роботи

3. Оригінал-макет (включені у вартість замовлення)

4. Успішний розвиток вашого бізнесу!

Портфоліо

https://drive.google.com/drive/folders/1MG9hfzARUZC0sUmwZICAOM4DyVwMYjIl

InDesignIllustratorPhotoshop