Графічний дизайнер
Всі види графічного дизайну, поліграфія, вектор, растер, ПНГ, ПДФ та інше
Підготовка до друку.
Досвід роботи більше 20 років!
Створенні графічних об'єктів:
- Логотипи
- Візитки
- Флаєра
- Каталоги
- Банера-широкоформатні (борд, сіті-лайт, призма)
- Рекламні афіші
- Макети у векторі
- Щоденники
- Листівки
- Брендбук
- та інше
Використовувані програми:
- Corel draw
- Adobe Photoshop
- Adobe InDesign
- Adobe Illustrator
- Adobe Acrobat
Що Ви отримаєте:
1. Виконану роботу у найвищій якості
2. Швидке виконання роботи
3. Оригінал-макет (включені у вартість замовлення)
4. Успішний розвиток вашого бізнесу!
Портфоліо
https://drive.google.com/drive/folders/1MG9hfzARUZC0sUmwZICAOM4DyVwMYjIl