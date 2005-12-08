native

Гость native

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка дизайна

    Требуется веб-дизайнер/художник для доработки дизайна сайта, посвященному изучению английского языка. Необходимые качества: - Умение рисовать; - Оригинальность выполнения работ; - Творческий подход; - Профессионализм; Адрес проекта: http://www.native-english.ru/ Требования к работе (доработке дизайна): - сохранение структуры сайта (возможно цветовой гаммы); - придание общему дизайну ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Редизайн тематического сайта (доработка дизайна)

    $100

    Требуется веб-дизайнер/художник для доработки дизайна сайта, посвященному изучению английского языка. Необходимые качества: - Умение рисовать; - Оригинальность выполнения работ; - Творческий подход; - Профессионализм; Адрес проекта: http://www.native-english.ru/ Требования к работе (доработке дизайна): - сохранение структуры сайта (возможно цветовой гаммы); - придание общему дизайну ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    18 лет назад