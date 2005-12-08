Требуется веб-дизайнер/художник для доработки дизайна сайта, посвященному изучению английского языка. Необходимые качества: - Умение рисовать; - Оригинальность выполнения работ; - Творческий подход; - Профессионализм; Адрес проекта: http://www.native-english.ru/ Требования к работе (доработке дизайна): - сохранение структуры сайта (возможно цветовой гаммы); - придание общему дизайну ...
- Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуется веб-дизайнер/художник для доработки дизайна сайта, посвященному изучению английского языка. Необходимые качества: - Умение рисовать; - Оригинальность выполнения работ; - Творческий подход; - Профессионализм; Адрес проекта: http://www.native-english.ru/ Требования к работе (доработке дизайна): - сохранение структуры сайта (возможно цветовой гаммы); - придание общему дизайну ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт18 лет назад