natka12345

написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи

составление концепций рекламных кампаний, радиопрограмм, сценариев к рекламным видео и аудиороликам

контроль над их изготовлением.

запись аудиороликов (голос)

работа в эфире радиостанций

написание статей в журналы

знание риторики, психологии, педагогики.

быстрый поиск и анализ информации,

умение работать в сжатые

грамотный язык, легкий и понятный стиль

русский, украинский – профессионально; английский - быстро читаю, связно говорю, быстро печатаю

знание операционных систем от DOS до Windows Vista, офисных пакетов (MS Office, OpenOffice)

графические пакеты, растровая, векторная графика, настольные издательские системы (Photoshop, CorelDraw, InDesign, QuarkXpress, PageMaker) - базовый уровень.