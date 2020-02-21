natkuchmeeva

Контент-менеджер, редактор и публикатор.

Здравствуйте!О себе: 41 год, в/о - учитель истории и английского языка.

Опыт работы контент-менеджером, редактором и публикатором более 12 лет. Опыт работы с различными CRM. Разместила сотни статей с полным оформлением (титл, дискрипшн, кейвордс, списки и т.д.), подбор фото с обработкой в фотошопе, знание HTML.

Делаю правильно, внимательно и красиво.

Ответственна, пунктуальна, адекватно отношусь к критике. Не "пропадаю" без предупреждения ))Знание украинского, русского языков на отличном уровне. Уровень знания английского языка - Upper Intermediate.