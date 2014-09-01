natlikaamax

Наталия natlikaamax

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Специализация:

1. высшее юридическое образование (Институт правоведения и предпринимательства г. Санкт-Петербург; специальность «Юриспруденция»);

Гражданская специализация

• опыт работы юристом 5 лет.

2. высшее образование (Сыктывкарский государственный университет

Гуманитарный факультет, специальность «Политология»)

Тематика статей/рефератов/курсовых/дипломных проектов

• юридические специальности

• социология, политология, международные отношения

Навыки работы на компьютере

• опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet)

• высокая скорость набора текста

Контакты:

e-mail: [email protected]

Способы оплаты: Webmoney