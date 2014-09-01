natlikaamax

Специализация:
1. высшее юридическое образование (Институт правоведения и предпринимательства г. Санкт-Петербург; специальность «Юриспруденция»);
Гражданская специализация
• опыт работы юристом 5 лет.
2. высшее образование (Сыктывкарский государственный университет
Гуманитарный факультет, специальность «Политология»)
Тематика статей/рефератов/курсовых/дипломных проектов
• юридические специальности
• социология, политология, международные отношения
Навыки работы на компьютере
• опытный пользователь ПК (MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet)
• высокая скорость набора текста
Контакты:
e-mail: [email protected]
Способы оплаты: Webmoney
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