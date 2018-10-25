Здравствуйте!

Меня зовут Нато!

К каждому проекту подхожу ответственно и довожу до конечного результата.

Работая со мной, вы получаете не шаблонный, разработанный индивидуально для Вас дизайн. При работе учитываю все ваши пожелания. Предлагаю наиболее подходящие концепции дизайна в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.

После утверждения Вами макета, предоставляю исходники в psd по слоям для последующей верстке. Слои сформированны таким образом, чтобы верстальщику было комфортно работать с полученным материалом. В дальнейшем сотрудничаю с программистом, помогая реализовать сложные моменты дизайна.